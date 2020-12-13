Son dakika haberi... Zonguldak'ta yaralı karacaya jandarmadan şefkat eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Zonguldak'ta yaralı karacaya jandarmadan şefkat eli

13.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:22
Son dakika haberi... Zonguldak'ta yaralı karacaya jandarmadan şefkat eli

Son dakika haber: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köylüler tarafından bulunan yaralı karaca, tedavi edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köylüler tarafından bulunan yaralı karaca, tedavi edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kabalar köyü yakınında yaralı karaca yavrusunun bulunduğu ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Söz konusu yere giden ekipler, yaralı karacayı alıp veterinere götürdü.

Jandarmanın tedavisini sağladığı karaca, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

İlgili Haberler

Jandarmadan yaralı köpeğe şefkat eli
Jandarmadan yaralı köpeğe şefkat eli
Jandarmanın yaralı bulduğu karacaya tedavi
Jandarmanın yaralı bulduğu karacaya tedavi
Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu
Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Defne Samyeli Haluk Bilginer
Spor Falcao Fatih Terim Ersun Yanal Ali Palabıyık Enner Valencia
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Zonguldak'ta yaralı karacaya jandarmadan şefkat eli - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 11:24:22. #1.14#
title