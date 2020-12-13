Son dakika haberi... Zonguldak'ta yaralı karacaya jandarmadan şefkat eli
13.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:22
Son dakika haber: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köylüler tarafından bulunan yaralı karaca, tedavi edildi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köylüler tarafından bulunan yaralı karaca, tedavi edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kabalar köyü yakınında yaralı karaca yavrusunun bulunduğu ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.
Söz konusu yere giden ekipler, yaralı karacayı alıp veterinere götürdü.
Jandarmanın tedavisini sağladığı karaca, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı