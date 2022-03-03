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Son dakika haberi | Zonguldak'ta trafik kazasında ölen öğretmen ve öğrenciler anıldı

AA, Seçkin Kırarslan - Güncel
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Son dakika haberi | Zonguldak'ta trafik kazasında ölen öğretmen ve öğrenciler anıldı

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ta, 3 Mart 1965'te meydana gelen trafik kazasında ölen bir öğretmen ve üç öğrenci için anma töreni düzenlendi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, 3 Mart 1965'te meydana gelen trafik kazasında ölen bir öğretmen ve üç öğrenci için anma töreni düzenlendi.

O dönem Kapuz-Tersane yokuşunda denize devrilen araçta hayatını kaybeden öğretmen Mustafa Küçük Sürer ile öğrenciler Hüseyin Eraslan, Vedat Ercan ve Yaşar Özer için Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde tören düzenlendi.

Törende, öğretmen ve öğrenciler için dua edildi.

Törene, eski Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Vakfı (ZOTEV) Başkanı Fikret Zaman, okul müdürü Muhammet Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve eski mezunlar katıldı.

AA / Seçkin Kırarslan - Güncel

Endüstri Meslek Lisesi, Mustafa Küçük, Zonguldak, Mart, Güncel, Haberler

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