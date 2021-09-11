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Son dakika haberi | Zonguldak'ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak'ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu 2 katlı evin üst katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü Zonguldak'ta iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı.

Zonguldak'ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

2 katlı evin üst katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında itfaiye ekipleri seferber olurken polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Rüzgarlı Caddesinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına ilk müdahaleyi etti. Kısa sürede büyüyen yangın bütün evi sararken bölgeye takviye itfaiye ekibi çağırıldı. Bölgeye gelen ekipler yangına destek verdi. Kontrol altına alınan yangında ekipler söndürme çalışmasının ardından bölgede soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle bölgeye takviye olarak polis ekipleri çağırıldı. Ekipler yangınla bir ilgisi olduğu iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Yangın bölgesinin yakınlarında yakalanan şahıs polis ekipleri tarafından ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü.

Öte yandan yangın olan bölgenin yankında metruk binada da yangın çıktığı ve ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi.

Son dakika haberi | Zonguldak'ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi | Zonguldak'ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi | Zonguldak'ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi | Zonguldak'ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi | Zonguldak'ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi | Zonguldak'ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Son Dakika Haberleri
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