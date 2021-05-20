Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştu
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Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştu

Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştuMerkez Mahallesi'nde sıralı halde dükkanların bulunduğu binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştu

Merkez Mahallesi'nde sıralı halde dükkanların bulunduğu binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine Kilimli ve Zonguldak Belediyesinden çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Güçlükle kontrol altına alınabilen yangında, 8 dükkanın çatısında hasar oluştu.

Bazı iş yeri sahiplerinin zarar gelmemesi için ürünlerini dükkanlarından dışarı çıkardığı görüldü.

Öte yandan cep telefonuyla görüntü almaya çalışan vatandaşları polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırarak alana güvenlik şeridi çekti. Bazı vatandaşların ise yangını evlerinin balkonundan izledi.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve yetkililerden bilgi aldı.

Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına zaman kaybetmeden müdahale ettiğini belirterek, "Allah'a şükür can kaybımız ve yaralımız yok. 8 civarında dükkanımızın çatısında hasar var." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştu
Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştu
Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştu
Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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