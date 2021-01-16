Zihinsel engelli gence işkence gibi şaka! Kamyona kelepçeleyip koşturdular

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zihinsel engelli genç, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşturulmaya zorlandı. İşkence gibi olan şakayı ise cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaştılar. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 6 kişi gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesinde meydana gelen olayda; Özkan S. isimli zihinsel engelli genç, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşmaya zorlandı. Kamyonetin hareket etmesi sonrasında koşmaya çalışan zihinsel engelli genç aracın durdurulması için bağırdı.

İŞKENCE GİBİ ŞAKANIN GÖRÜNTÜLERİNİ BİR DE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Adeta işkence gibi olan şakaya gülerek kayda alan arkadaşları ise o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, zihinsel engelli gencin kelepçelendikten sonra kamyonetin hareket etmesi ve engelli gencin bağırarak kamyoneti durdurması yer alıyor.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından haberleri gören baba Ş.S. emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, engelli gence kelepçe takıp, kamyoneti hareket ettiren 6 kişiyi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. E.K., G.K., S.Ç., H.Ç., Y.T. ve A.T. hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK