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Son dakika haberi | Zemin katta çıkan yangın korkuttu, ekipler evde yaşlı adamı aradı

Son dakika haberi | Zemin katta çıkan yangın korkuttu, ekipler evde yaşlı adamı aradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de, bir apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de, bir apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri, evde bulunduğu söylenen vatandaşı kurtarmak için seferber olurken, dairede yaşayan yaşlı adamın o sıra evde olmaması rahat bir nefes aldırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, İzmit ilçesinde bulunan Doğan Mahallesi Hatipköy Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bir odasını odunluk olarak kullanan A.K. isimli yaşlı adam, sabah saatlerinde ısınmak için sobayı yaktı. A.K., sobadan çıkardığı külü, odunluk olarak kullandığı odaya koyunca diğer odunlar tutuştu. Kısa sürede dairede yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin gelişiyle binada hareketli anlar yaşandı. Ekipler, demir kapıyı kırarak evde olduğu düşünülen A.K'yi aradı. A.K'nin o sıra evde olmadığı, sabah namazını kılmak için camiye gittiği, sonrasında da eve dönmediği öğrenildi. Evde kimsenin olmadığı tespit edilince yangına müdahale edilmeye başlandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberi | Zemin katta çıkan yangın korkuttu, ekipler evde yaşlı adamı aradı

Son dakika haberi | Zemin katta çıkan yangın korkuttu, ekipler evde yaşlı adamı aradı

Son dakika haberi | Zemin katta çıkan yangın korkuttu, ekipler evde yaşlı adamı aradı

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de, bir apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

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