Son dakika haberi! Yurt genelindeki orman yangınları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediliyor
Son dakika haberler: Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi Yangın bölgelerinin haritada izlenmesi Yangına müdahale eden uçaklar ANKARA - Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'de çıkan orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ve koordine ediliyor.
Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi
Yangın bölgelerinin haritada izlenmesi
Yangına müdahale eden uçaklar ANKARA - Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'de çıkan orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ve koordine ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren