Son dakika haberi! Yurt genelindeki orman yangınları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediliyor
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Son dakika haberi! Yurt genelindeki orman yangınları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediliyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi Yangın bölgelerinin haritada izlenmesi Yangına müdahale eden uçaklar ANKARA - Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'de çıkan orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ve koordine ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi

Yangın bölgelerinin haritada izlenmesi

Yangına müdahale eden uçaklar ANKARA - Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'de çıkan orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ve koordine ediliyor.

Son dakika haberi! Yurt genelindeki orman yangınları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediliyor
Son dakika haberi! Yurt genelindeki orman yangınları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediliyor
Son dakika haberi! Yurt genelindeki orman yangınları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediliyor
Son dakika haberi! Yurt genelindeki orman yangınları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

AFAD: (Manavgat'taki yangın) 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.
AFAD: (Manavgat'taki yangın) 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Haber Yorumları
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Son dakika haberi! Yurt genelindeki orman yangınları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediliyor - Haberler
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