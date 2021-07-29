Son dakika haberi! Yurt genelindeki orman yangınları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediliyor

Son dakika haberler: Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi Yangın bölgelerinin haritada izlenmesi Yangına müdahale eden uçaklar ANKARA - Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'de çıkan orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ve koordine ediliyor.