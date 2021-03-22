Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 yaşındaki genç üç gün sonra kurtarıldı

İzmir Çeşme'de Yunan güvenlik güçleri tarafından denize bırakan göçmenlerden biri olan 16 yaşındaki genç, ekipler tarafından bulunarak kurtarıldı. Ölüme terk edilen gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 3 gün boyunca ot yiyerek hayatta kalmayı çalıştığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Mart'ta Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca bir grup kaçak göçmenin elleri kelepçeyle bağlanıp denize bırakıldığı bilgisini üzerine harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 3 kişiyi kurtarırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

3 GÜNDÜR ARIYORLARDI

Ekipler kayıp olduğu belirtilen 1 kişiyi de bulmak için çalışma başlattı. Kaçak göçmenin bulunduğu Boğaz Adası ve çevresinde arama yapan ekipler can yeleği buldu. Bunun üzerine kaçak göçmenin adaya çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruldu. Ekiplerin Boğaz Adası üzerinde yaptığı aramalarda Somali uyruklu Muhammed Seyyid'i, sağ olarak bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekiplerce kurtarılan Seyid, Çeşme Alper Çizğenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bitkin olduğu gözlemlenen Seyyid'in burada yapılan tetkiklerde durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yunanistan unsurlarınca denize bırakılmasının ardından can yeleğiyle hayatta kaldığını ve yüzerek Boğaz Adası'na çıkan Seyyid'in, kayaların arasında temiz su içtiğini ve ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı