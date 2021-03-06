Son dakika haberi... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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Son dakika haberi... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

06.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:01
Son dakika haberi... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri... ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 69 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 69 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi ile Sivrice Burnu açıklarında 2 ayrı grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 69 kaçak göçmeni kurtardı.Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.


Son dakika haberi... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Son dakika haberi... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Son dakika haberi... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Son dakika haberi... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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