Son dakika haberi: Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 kilo kubar esrar ele geçirildi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda bir kişinin valizine zulaladığı 2 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B.'nin batı illerinden Kayseri'ye yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. H.B.'nin bindiği otobüsü tespit eden ekipler, Ankara yol uygulamasında durdurdukları otobüs içerisinde şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şahsın valizinde yapılan aramada ise 2 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Maddeye el konulurken, H.B.'de gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeler kente girmeden yakalandı

Ekiplerin yaptığı bir başka operasyonda ise S.D. ve A.B.'nin doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şahısların kullandığı yolcu otobüsü tespit edildi. Malatya yolu uygulama noktasında durdurulan otobüste S.D. ve A.B. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 2 parça halinde 3.20 gram esrar ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - KAYSERİ

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