Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Samsun'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 74. kilometresi Evci mevkisinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalçın Özcan idaresindeki 34 LB 3940 plakalı otomobil ile Murat Demirci yönetimindeki 61 ABZ 122 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle aracı döndüren otobüs, otomobili yaklaşık 100 metre sürükledi. Otomobil orta refüje savruldu.

Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Yalçın Özcan(63), Gülbin Özcanve Fatma Özcanitfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yalçın Özcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Can Çam

9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden attı
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden attı
Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp az kalsın linç ediliyorlardı
Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp az kalsın linç ediliyorlardı
Sol şeritte zorla indirilen kadın, arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi
Sol şeritte zorla indirilen kadın, arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Prens William Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 20:10:32. #1.14#

title