Son dakika haberi... YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti Son dakika güncel haberine göre YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tokat'ta da başladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tokat'ta da başladı. Sınav öncesi kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına yine polis ekipleri yetişti. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 4 aday, sınava yerlerine polis araçlarıyla götürüldü. Kimliğini unutan 1 öğrenci ise sınava giremedi.

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, içeri alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adayların üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkarıldı. Kimliklerini evde unutan ve sınava geç kalan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde de resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 4 aday da İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis otosu ile sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. Adaylar, sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.Kimliğini kaybeden Hasan Mete Durmuş ise sınavın başlamasına 5 dakika kala İl Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. Yetişemeyeceğini anlayan Durmuş, sınava girmedi. Hasan Mete Durmuş'u polis ekipleri teselli etti.

Kaynak: DHA