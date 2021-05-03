Son dakika haberi... Yetim kalan buzağılara kendi çocukları gibi bakıyorlar
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Son dakika haberi... Yetim kalan buzağılara kendi çocukları gibi bakıyorlar

Son dakika haberi... Yetim kalan buzağılara kendi çocukları gibi bakıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kayseri'de Bayramiye ve Mehmet Aydınlı çifti, 3 gün önce anneleri ölen ikiz buzağılara kendi çocukları gibi bakıyor.

Kayseri'de Bayramiye ve Mehmet Aydınlı çifti, 3 gün önce anneleri ölen ikiz buzağılara kendi çocukları gibi bakıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde besicilik yapan Bayramiye ve Mehmet Aydınlı çifti, 3 gün önce anneleri ölen ikiz buzağılara büyük ilgi ve şefkatle bakıyor. Buzağıların annesinin 3 gün önce öldüğünü söyleyen Mehmet Aydınlı, "İkiz buzağıların annesi vefat edince onlarla biz ilgilenmek durumunda kaldık. Bizden gördükleri ilgi sonrasında eşim ve bana çok alıştılar. Nereye gitsek peşimizden geliyorlar" diye konuştu.

Biri dişi biri erkek olan ikiz buzağı ile kendi çocuğu gibi ilgilenen Bayramiye Aydın ise, "Bunlar anneleri ölünce yetim kaldılar. Bakımları ile ben ilgileniyorum. Ben nereye gitsem peşimden geliyorlar, beni bırakmıyorlar" dedi. - KAYSERİ

Son dakika haberi... Yetim kalan buzağılara kendi çocukları gibi bakıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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