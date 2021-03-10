Son dakika haberi | Yeni Akşehir Otogarı hızla yükseliyor
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Son dakika haberi | Yeni Akşehir Otogarı hızla yükseliyor

10.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:17
Son dakika haberi | Yeni Akşehir Otogarı hızla yükseliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir ilçesinde 10 bin metrekarelik bir alanda yeni otogar inşaatını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir ilçesinde 10 bin metrekarelik bir alanda yeni otogar inşaatını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir'e kazandırılacak olan yeni otogarın yapım çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yatırım programı kapsamında ilçelere hizmet götürmeye devam ettiklerini belirterek, en kısa sürede Akşehir'de yeni otogar binasını tamamlayıp Akşehirlilerin hizmetine sunacaklarını söyledi. Akşehir Otogarı'nın hızla yükseldiğini belirten Başkan Altay, "İlçemize kazandıracağımız yeni otogarımızda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Eski otogarın zemininde sıkıntıların olması ve kullanım ömrünü doldurması sebebiyle yapımını sürdürdüğümüz yeni otogarımız 10 bin metrekarelik bir alanda vatandaşlarımıza hizmet verecek. Şu anda otogarımızın fiziki olarak yüzde 50'lik kısmını tamamladık. İnşallah, en kısa sürede tamamlayarak ilçe halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Akşehir Otogar binası 7.5 milyon liraya mal olacak. - KONYA

Son dakika haberi | Yeni Akşehir Otogarı hızla yükseliyor
Son dakika haberi | Yeni Akşehir Otogarı hızla yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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