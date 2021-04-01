Son dakika haberi! Yeğen, amca arasında çıkan arsa kavgası ölümle bitti
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Son dakika haberi! Yeğen, amca arasında çıkan arsa kavgası ölümle bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Yeğen, amca arasında çıkan arsa kavgası ölümle bitti

Son dakika haberine göre Denizli'nin Babadağ ilçesinde amca ve yeğen arasında çıkan tarla anlaşmazlığı tartışması, kavgaya dönüşmesi neticesinde bir kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde amca ve yeğen arasında çıkan tarla anlaşmazlığı tartışması, kavgaya dönüşmesi neticesinde bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Babadağ ilçesi Demirler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 37 yaşındaki yeğen Mehmet K., ile 79 yaşındaki amcası Sait Tülüoğlu arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K'nin yanında getirdiği av tüfeği ile Tülüoğlu'na ateş etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etti. Tülüoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet K., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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