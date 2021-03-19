Son dakika haberi: Yayladağı 18 Mart Çanakkale Şehitler Müzesi açıldı

Yayladağı 18 Mart Çanakkale Şehitler Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Şenköy Mahallesi'nde Yayladağı Belediyesi tarafından yapılan müzenin açılışı için tören düzenlendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve vatandaşların katıldığı törende şehitler ve merhum belediye başkanı Mustafa Sayın için dua edildi.

Müzede savaş dönemini temsili olarak yaşadığını belirten Vali Doğan, müzenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da müzenin haftanın 6 günü ücretsiz olarak ziyaretçi kabul edeceğini kaydetti.

18 Mart Çanakkale döneminin temsili olarak yaşatıldığı müzede, savaş döneminden kalma mermiler, tüfekler, döneme ait eşyalar ve savaş topları, cam fanusta sergileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan