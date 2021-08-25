Son dakika haberi | Yayla evinin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi | Yayla evinin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi | Yayla evinin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yayla evinin çatısının çökmesi üzerine 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yayla evinin çatısının çökmesi üzerine 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çukurhan yaylasında Ethem Reçber, Hasan Uslu ve İlhan Uslu, yayla evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıktılar. Henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı evin çatısı çöktü. Ethem Reçber, çöken çatının altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Uslu ve İlhan Uslu da yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İlhan Uslu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ise Ethem Reçber'in cenazesi, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Son dakika haberi | Yayla evinin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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