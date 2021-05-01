Son dakika... YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN YAŞLI ADAMA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
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Son dakika... YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN YAŞLI ADAMA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ÇORUM'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Hüseyin Aygün (82) yaralandı.

ÇORUM'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Hüseyin Aygün (82) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 26 Nisan'da Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yaya geçidinde Hüseyin Aygün'e çarptı. Kazada Aygün'ün sağ ayağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde çatlaklar oluştu. Hüseyin Aygün, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis merkezine gidip teslim olan sürücü de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Aygün, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; otomobilin yaya geçidinde Hüseyin Aygün'e çarptığı görülüyor.

'İNSAN GELİR GEÇMİŞ OLSUN DER'

Kazanın ardından sürücünün kendisini ziyaret etmediğini belirterek tepki gösteren Aygün, 'Ogün hanım beni kasaba göndermişti. Yaya geçidinden geçiyordum ki, araç çarptı. Sonra gözümü hastanede açtım. Ayağım kırıldı, kaburgalarım kırıldı. Bana çarpan sürücü ne arıyor ne de soruyor. Tamam, kasıtlı çarpmadı. En azından evime gelip bir geçmiş olsun diyebilir' dedi.

'SOKAĞA ÇIKAN BABASINA 'İHBAR EDERİM' DEMİŞTİ'

Öte yandan kaza geçiren Hüseyin Aygün kentte geçen yıl nisan ayında, 65 yaş üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını zannedip sokağa çıkmış, sokakta karşılaştığı oğlu Baki Aygün tarafından 'seni polise ihbar ederim' diyerek uyarılmıştı. Baba-oğul arasında yaşanan diyaloğa ait görüntüler, sosyal medyada ilgi görmüştü.

Son dakika... YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN YAŞLI ADAMA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika... YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN YAŞLI ADAMA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika... YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN YAŞLI ADAMA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika... YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN YAŞLI ADAMA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika... YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN YAŞLI ADAMA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika... YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN YAŞLI ADAMA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika... YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN YAŞLI ADAMA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika... YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN YAŞLI ADAMA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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