Son dakika haberi... Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (2)

23.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:47
Son dakika haberi... Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (2)

Edinilen son dakika haberine göre ESKİ ÖĞRENCİSİ CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİAdana'nın Karaisalı ilçesinde Mehmet Fevzi Atay ve Elif Atay çiftinin evlerinde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden O.Ü.'nün jandarmadaki sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

ESKİ ÖĞRENCİSİ CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Mehmet Fevzi Atay ve Elif Atay çiftinin evlerinde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden O.Ü.'nün jandarmadaki sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği belirtildi. O.Ü.'nün emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi olduğu ve yaşlı kadını 6 kurşunla öldürdüğü tespit edildi.

Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Anıl ATAR/ADANA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mesut Bakkal Ünal Karaman Cevdet Kömürcüoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:48:39. #1.16#
title