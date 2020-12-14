Son dakika haberi | Yaşlı çift aynı gün koronarivüsten hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Yaşlı çift aynı gün koronarivüsten hayatını kaybetti

14.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:03
Son dakika haberi | Yaşlı çift aynı gün koronarivüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Şerife Genç (80) ve Mustafa Genç (77) çifti aynı gün hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Şerife Genç (80) ve Mustafa Genç (77) çifti aynı gün hayatını kaybetti.

Erbaa'ya 10 kilometre uzaklıktaki Değirmenli köyünde yaşayan 5 çocuklu Şerife ve Mustafa Genç çifti 12 gün önce koronavirüse yakalandı. 11 gün evlerinde tedavi gören yaşlı çift, dün durumları kötüleşince hastaneye kaldırıldı. Şerife Genç Tokat Devlet Hastanesi'nde, Mustafa Genç ise Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaşlı çift bu sabah tedavi gördükleri hastanelerde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Aynı gün hayatını kaybeden Genç çifti köylerinde toprağa verildi.


Son dakika haberi | Yaşlı çift aynı gün koronarivüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Yaşlı çift aynı gün koronarivüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

İlgili Haberler

Yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Edirne'de yaşlı çift, 1 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
Edirne'de yaşlı çift, 1 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haber: Gülhan, kazadan 94 gün sonra hayatını kaybetti
Son dakika haber: Gülhan, kazadan 94 gün sonra hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Aleyna Tilki Gülben Ergen
Spor Çağdaş Atan Ersun Yanal Pierre Webo Sergen Yalçın Kylian Mbappe
Tüm Haberler İzmir Adana Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Yaşlı çift aynı gün koronarivüsten hayatını kaybetti - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 17:04:11. #1.14#
title