Son dakika haberi... Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu
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Son dakika haberi... Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu

Son dakika haberi... Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Zonguldak'ta, yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu.

Zonguldak'ta, yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu. Çatalağzı Beldesi Plevne Sokak'ta ikamet eden H.A (62) evinin yakınında başından yaralanmış şekilde ölü olarak bulundu.

Olay, Çatalağzı Beldesi Plevne Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.A(62) isimli bir kişi başından yaralanmış şekilde evinin önünde ölü bulundu. Çevredeki vatandaşlarının H.A'yı cansız vaziyette görmesinin ardından hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından H.A'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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