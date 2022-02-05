Son dakika haberi... Yargıtay, polise çarpıp kaçan FETÖ sanığına verilen cezayı onadı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almak için iş yerine gelen polis memuruna otomobiliyle çarpıp kaçan, 20 gün sonra da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken Edirne'de yakalanan iş insanı İsmail Çelik'e verilen 7,5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 2 Mart 2018'de, Melikgazi ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan iş insanı İsmail Çelik, kendisini gözaltına almak için gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerini görünce kaçmak için otomobiline bindi. FETÖ şüphelisi Çelik, otomobilini üzerlerine sürdüğü polis memurlarından S.T.'ye çarpıp, kaçtı. 50 metre kadar sürüklenen polis memuru yaralandı.

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya yeniden temyiz edilerek, Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi ile yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.