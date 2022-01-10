Son dakika haberi... Yanık: "Nihai hedefimiz hiçbir çocuğun çocukluğunu doyasıya yaşamadan büyümek zorunda bırakılmaması" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Yanık: "Nihai hedefimiz hiçbir çocuğun çocukluğunu doyasıya yaşamadan büyümek zorunda bırakılmaması"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası" konulu toplantıda konuştu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası toplantısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası" konulu toplantıda konuştu. (5)

Son dakika haberi... Yanık: Nihai hedefimiz hiçbir çocuğun çocukluğunu doyasıya yaşamadan büyümek zorunda bırakılmaması

Son dakika haberi... Yanık: Nihai hedefimiz hiçbir çocuğun çocukluğunu doyasıya yaşamadan büyümek zorunda bırakılmaması

Son dakika haberi... Yanık: Nihai hedefimiz hiçbir çocuğun çocukluğunu doyasıya yaşamadan büyümek zorunda bırakılmaması

AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title