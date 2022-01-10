Son dakika haberi... Yanık: "Nihai hedefimiz hiçbir çocuğun çocukluğunu doyasıya yaşamadan büyümek zorunda bırakılmaması"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası" konulu toplantıda konuştu.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası toplantısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması
ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası" konulu toplantıda konuştu. (5)