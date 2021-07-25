Son dakika haberi | Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiyeci hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiyeci hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiyeci hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ANKARA'nın Sincan ilçesinde metruk evde çıkan yangının söndürülmesinin ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılan itfaiye eri Bayram Koç (53), hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde metruk evde çıkan yangının söndürülmesinin ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılan itfaiye eri Bayram Koç (53), hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Koç'un kesin ölüm nedeni, otopsi ile belli olacak.

Sincan'da metruk bir evde yangın çıkınca, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale edip söndürdü. Bir süre sonra yangına müdahale eden ekipten itfaiye eri Bayram Koç, fenalaşıp yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Koç, çağrılan ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Koç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bayram Koç'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Temelli İstasyonumuzda görevli mesai arkadaşımız Bayram Koç, Sincan'daki bir yangına müdahale esnasında fenalaştı ve hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acımız çok büyük. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve itfaiye camiamıza başsağlığı dilerim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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