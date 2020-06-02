Son dakika haberi: Yamaçtepe Tabiat Parkı turizme hazır
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Son dakika haberi: Yamaçtepe Tabiat Parkı turizme hazır

Son dakika habere göre Yamaçtepe Tabiat Parkı turizme hazır Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Yamaçtepe Tabiat Parkı'na yeni yapılan sosyal alanlar turizme hazır hale getirildi.

02.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:11

Yamaçtepe Tabiat Parkı turizme hazır

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Yamaçtepe Tabiat Parkı'na yeni yapılan sosyal alanlar turizme hazır hale getirildi.

Kentsel dönüşümü sosyal alanlarla taçlandıran Şahinbey Belediyesi, ilçeye kazandıracağı mesire alanları ile vatandaşları doğayla buluşturarak aileleri ile hoş vakit geçirebilecekleri tesisler kazandırıyor.

Tabiat parkından incelemelerde bulunan Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu yaptığı değerlendirmede, "120 bin kişinin yaşayacağı Yamaçtepe Mahallesi'nin yanında bulunan Yamaçtepe Tabiat Parkı'nda ki çalışmalar Gazianteplilerin hayatına yeni bir renk katacak" dedi.

Tahmazoğlu, vatandaşların ve gençlerin faydalanabileceği yeni bir tesis yapıldığını belirterek, "Yamaçtepe Mahallemizin hemen üzerinde bulunan alana Yamaçtepe Tabiat Parkı'nı Şahinbey Belediyesi olarak Orman Bakanlığından kiraladık. Buraya piknik alanları, yürüyüş yolları, spor alanları ve ayrıca gençlik parkı yapıyoruz. Burada 120'ye yakın gencimiz konaklayabilecek. İçerisinde pentatlon alanı, spor alanları, yemekhanesi, çamaşırhanesi ve idari binalarıyla gençlerimizin hoşça vakit geçirebileceği güzel bir mekan yapıyoruz. Ormanın diğer kalan kısmında ise vatandaşlarımızın piknik yapabilmeleri için oyun alanları, mangal yerleri ve oturma alanları yaparak şehrimize yeni bir orman alanı kazandırmış oluyoruz. Ormanın içerisindeki ağaçları kesmeden yeni yollar açıp güzel bir çalışma yapıyoruz. Burası birkaç ay içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale gelecek" diye konuştu.

Son dakika haberi: Yamaçtepe Tabiat Parkı turizme hazır

Kaynak: İHA

Manşet

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