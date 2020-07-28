Son dakika haberi! Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı
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Son dakika haberi! Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde psikolog Serkan Çimen, yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metre yükseklikte gitar çalarak şarkı söyledi.

Son dakika haberi! Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı
28.07.2020 18:54 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:32

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde psikolog Serkan Çimen, yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metre yükseklikte gitar çalarak şarkı söyledi.

Alanya'da L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görevli psikolog Serkan Çimen, geçen hafta pilot yardımıyla yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Atlayışını farklı kılan Çimen, en büyük hobisi olan gitarıyla birlikte uçarak 800 metre yükseklikte gitar çalıp, şarkı söyledi. Alanya'nın Yassı Tepe mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan Çimen, 800 metre yükseklikte gitar çaldı ve 'Aldırma Deli Gönül' şarkısını seslendirdi. Bu anlar uçuş kamerasına yansırken, Çimen'in mini konseri beğenisini topladı.


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Kaynak: DHA

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