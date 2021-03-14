Son dakika haberi | Yalova İl Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışanlarına özel şarkı için video klip hazırladı
Bir son dakika haberine göre Yalova İl Sağlık Müdürlüğünce 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için şarkı yapılarak video klip hazırlandı.
Yalova İl Sağlık Müdürlüğünce 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için şarkı yapılarak video klip hazırlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü, Yalova Güzel Sanatlar Lisesinin destek verdiği proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü avukatı Samet Örgü, bir şarkı hazırlayıp seslendirdi.
"Ellerin Dert Görmesin" adlı şarkının klibinde, sağlık personelinin salgın sürecinde yaşadığı zorluklar anlatıldı.
Yalova Devlet Hastanesi ve Raif Dinçkök Kültür Merkezinde çekilen, sağlık çalışanları da rol aldığı klip sosyal medyada yayınlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan