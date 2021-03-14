Son dakika haberi | Yalova İl Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışanlarına özel şarkı için video klip hazırladı

Bir son dakika haberine göre Yalova İl Sağlık Müdürlüğünce 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için şarkı yapılarak video klip hazırlandı.