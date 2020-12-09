Son dakika haberi: Yalova'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
09.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:42
Son dakika haberlerine göre Yalova'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yalova'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çağatay Bayraktar (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, Samanlı köyü mevkisinde, yol kenarındaki çınar ağacına çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Bayraktar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan