Son dakika haberi | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü
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Son dakika haberi | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü

21.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:07
Son dakika haberi | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü

Son dakika gündem haberi: BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde Onur Selim Şenel (33), yalnız yaşadığı evinde yeğenleri tarafından hareketsiz halde bulundu.

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde Onur Selim Şenel (33), yalnız yaşadığı evinde yeğenleri tarafından hareketsiz halde bulundu. Alt katta oturan ve kapı açılmayınca anahtarla içeri giren yeğenler, Şenel'in öldüğünü belirleyen sağlık ekibinden acı haberi duyunca gözyaşı döktü. 

Olay, saat 09.00 sıralarında, Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Yüzbaşı Doğan Sevinç Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan Onur Selim Şenel, alt kattaki evde oturan yeğenleri tarafından uyandırılmak istendi. Kapıyı çalan Şenel'in yeğenleri, içeriden ses gelmeyince anahtarla açarak, içeri girdi. Şenel'i hareketsiz yatarken gören yakınlarının ihbarıyla eve sağlık ekibi geldi. Yapılan kontrolde, Şenel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, evde inceleme başlatırken, acı haberle büyük üzüntü yaşayan Şenel'in yeğenleri gözyaşı döktü. Ölümü şüpheli bulunan Onur Selim Şenel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 


Son dakika haberi | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü
Son dakika haberi | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü
Son dakika haberi | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü
Son dakika haberi | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü
Son dakika haberi | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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