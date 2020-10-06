Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'da bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, yalnız yaşayan emekli Mustafa Özşahin'in (52) cansız bedeni ile karşılaştı.

SAMSUN'da bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, yalnız yaşayan emekli Mustafa Özşahin'in (52) cansız bedeni ile karşılaştı. Özşahin'in ölüm nedeni araştırılıyor.

İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde öğlen saatlerinde 4 katlı apartmana giren bir kargo şirketi görevlisi 2'inci kata çıktı. Kapısını çaldığı Mustafa Özşahin'i bulamayan görevli, bina sakinlerine sordu. Özşahin'e ulaşamayan görevli binadan ayrıldı. Komşuları da akşam saatlerinde çıktığı dairenin kapısını çaldı, kapı açılmayınca ve içeriden kötü koku gelmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Dairenin kapısını kıran ekipler, evde yatak odasında Mustafa Özşahin'in hareketsiz yattığını fark etti. Eve gelen sağlık ekipleri, Özşahin'in öldüğünü tespit etti. Eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Özşahin'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN