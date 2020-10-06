Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

06.10.2020 21:52 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:56
Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'da bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, yalnız yaşayan emekli Mustafa Özşahin'in (52) cansız bedeni ile karşılaştı.

SAMSUN'da bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, yalnız yaşayan emekli Mustafa Özşahin'in (52) cansız bedeni ile karşılaştı. Özşahin'in ölüm nedeni araştırılıyor.

İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde öğlen saatlerinde 4 katlı apartmana giren bir kargo şirketi görevlisi 2'inci kata çıktı. Kapısını çaldığı Mustafa Özşahin'i bulamayan görevli, bina sakinlerine sordu. Özşahin'e ulaşamayan görevli binadan ayrıldı. Komşuları da akşam saatlerinde çıktığı dairenin kapısını çaldı, kapı açılmayınca ve içeriden kötü koku gelmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Dairenin kapısını kıran ekipler, evde yatak odasında Mustafa Özşahin'in hareketsiz yattığını fark etti. Eve gelen sağlık ekipleri, Özşahin'in öldüğünü tespit etti. Eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Özşahin'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Ajda Pekkan Hatice Çarpar Melisa Aslı Pamuk
Spor Samatta Tisserand Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 21:59:00. #1.15#
title