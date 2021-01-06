Son dakika... "Virüs maskotları" İstanbul'da kurallara uymayan vatandaşları uyardı
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Son dakika... "Virüs maskotları" İstanbul'da kurallara uymayan vatandaşları uyardı

06.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:44

Son dakika habere göre Koronavirüs salgınıyla mücadelede belirlenen kurallara dikkati çekmek amacıyla Lütfen Platformu tarafından "virüs maskotlarıyla" düzenlenen etkinlik, hem güldürdü hem de pandemi önlemlerini hatırlattı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede belirlenen kurallara dikkati çekmek amacıyla Lütfen Platformu tarafından "virüs maskotlarıyla" düzenlenen etkinlik, hem güldürdü hem de pandemi önlemlerini hatırlattı.

Toplumsal farkındalık oluşturmak, salgından korunma önlemlerine dikkati çekmek amacıyla "Virüs Aramızda" mottosuyla yapılan etkinlikte, koronavirüsünün yapısına benzer, özel olarak tasarlanmış maskotlar, Beyazıt, Çemberlitaş ve Kapalıçarşı civarında maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve kuralları çiğneyen vatandaşları uyardı.

Maske takmayan kişilere yaklaşan virüs maskotu, onlara sarılmaya çalışarak virüsün bulaşıcılığına dikkat çekti.

Caddede maskesini çıkararak sigara içen vatandaşların yanına da giden maskotlar, çeşitli uyarılarda bulundu.

Maskotların yürüyüşü sırasında civardaki esnaflardan birinin maskota sopayla eğlenceli bir tarzda saldırması ise komik anlar yaşattı.

Etkinliğe destek veren Lütfen Platformu üyeleri de "Sağlık çalışanlarına minnettarız", "Maske kurtarır", "Lütfen dikkatli ol", "Virüs aramızda" yazan pankartları taşıyarak, kurallara uymayan vatandaşları uyardı.

Son dakika... 'Virüs maskotları' İstanbul'da kurallara uymayan vatandaşları uyardı
Son dakika... 'Virüs maskotları' İstanbul'da kurallara uymayan vatandaşları uyardı
Son dakika... 'Virüs maskotları' İstanbul'da kurallara uymayan vatandaşları uyardı
Son dakika... 'Virüs maskotları' İstanbul'da kurallara uymayan vatandaşları uyardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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