Son dakika haberi! Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı
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Son dakika haberi! Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı

13.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:11
Son dakika haberi! Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı

Son dakika haberlerine göre BURSA'nın İznik ilçesinde, villaya giren hırsızlık şüphelileri, yanlarındaki kamyonete eşyaları taşırken, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, villaya giren hırsızlık şüphelileri, yanlarındaki kamyonete eşyaları taşırken, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ev talan edilirken, yaklaşık 100 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Villaya giren 2 hırsızlık şüphelisi, evi talan etti. Şüpheliler, bir süre aradıkları evdeki değerli eşyaları kamyonete doldurdu. Hırsızları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri sevk edildi. Suçüstü yakalanan ve isimlerinin Ö.B. ve E.B. olduğu öğrenilen hırsızlık şüphelileri, gözaltına alındı. Evde hasarın yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi.


Son dakika haberi! Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı
Son dakika haberi! Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı
Son dakika haberi! Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı
Son dakika haberi! Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı
Son dakika haberi! Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı
Son dakika haberi! Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı
Son dakika haberi! Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı
Son dakika haberi! Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay ALTAY

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