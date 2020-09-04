Son dakika haberi! Van Valisi Bilmez: Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz
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Son dakika haberi! Van Valisi Bilmez: Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz

Son dakika habere göre Van Valisi Bilmez: Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruzVAN'da koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

04.09.2020 15:52 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:03

Van Valisi Bilmez: Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz

VAN'da koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge ile birlikte koronavirüs denetimine katıldı. Esnafı ziyaret eden Vali Bilmez, esnafı maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyardı. Vatandaşlardan da tedbirli olmalarını istedi.

Vali Bilmez, kent ve ilçelerin tamamında ekiplerin denetimler yaparak, vatandaşları salgına karşı uyardığını söyledi. Kentte düğünlerin sadece nikah töreni şeklinde yapılabileceğini belirten Vali Bilmez, "Düğün törenlerine müsaade edilmiyor. Nikah törenleri de iki saatte tamamlanmak zorunda. Tüm düğünlere gözlemci gönderiyoruz. Bulaş en çok düğünlerde olmakta. Bu konuda bir duyarlılık bekliyoruz" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde bir kriz merkezi oluşturduklarını ve 24 saat esasına göre nöbet tutulduğunu kaydeden Vali Bilmez, "Pozitif vakaların hastane acillerinde beklemelerini istemiyoruz. Vatandaşlarımız bu kriz merkezini aradıklarında sağlık ekiplerimiz evde muayene yapıyor. Burada numuneler alınıp, laboratuvar ortamında testi yapılıyor. 128 mobil ekip oluşturuldu. Her ekipte bir doktor var. Yoğun bakımda yatan hasta sayımızda artış var. Yer konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Hastane doluluk oranımız çok fazla değil. Yatak sayısı yeterli" diye konuştu.

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Son dakika haberi! Van Valisi Bilmez: Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz

Kaynak: DHA

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