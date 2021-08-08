Son dakika haberi... Van'da, zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı
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Son dakika haberi... Van'da, zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı

Son dakika haberi... Van'da, zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre VAN'ın Başkale ilçesinde iki otomobil ile bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

VAN'ın Başkale ilçesinde iki otomobil ile bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Van-Hakkari Karayolu'nun 85'inci kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğnenilmeyen 31 B 5869 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan iki otomobil daha sonra Hakkari yönünden Van istikametine giden TIR ile çarpıştı. Meydana gelen zircirleme kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. İki otomobilin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.


Son dakika haberi... Van'da, zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı
Son dakika haberi... Van'da, zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı
Son dakika haberi... Van'da, zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı
Son dakika haberi... Van'da, zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı
Son dakika haberi... Van'da, zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı
Son dakika haberi... Van'da, zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı
Son dakika haberi... Van'da, zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu

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