Son dakika haberi! Van'da trafik kazası; 3 yaralı

Son dakika haberleri... Van'ın Çaldıran ilçesinde köprüden dereye uçan kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde köprüden dereye uçan kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaldıran ilçesine bağlı Sellik Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin köprüden dereye uçtuğu ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Çaldıran İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Kamyonet içerisinde bulun ve yaralanan 3 kişi, itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımı ile bulundukları yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslime dildi. Yaralılar ambulanslarla çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı