Son dakika haberi! Van'da trafik kazası; 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Van'da trafik kazası; 3 yaralı

Son dakika haberi! Van'da trafik kazası; 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Van'ın Çaldıran ilçesinde köprüden dereye uçan kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde köprüden dereye uçan kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaldıran ilçesine bağlı Sellik Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin köprüden dereye uçtuğu ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Çaldıran İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Kamyonet içerisinde bulun ve yaralanan 3 kişi, itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımı ile bulundukları yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslime dildi. Yaralılar ambulanslarla çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. - VAN

Son dakika haberi! Van'da trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika haberi! Van'da trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika haberi! Van'da trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika haberi! Van'da trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika haberi! Van'da trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika haberi! Van'da trafik kazası; 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü
Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü
Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada
Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Murat Kurum Boris Johnson Mehmet Özhaseki
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Sarp Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Van'da trafik kazası; 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 10:20:55. #1.16#

title