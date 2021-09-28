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Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Son dakika gündem haberi... VAN'ın Başkale ilçesinde, 31 Temmuz'da aşırı yağışlar sonrası selin vurduğu Esenyamaç Mahallesi'nde evleri hasar gören vatandaşlar için 40 konteyner kuruldu.

VAN'ın Başkale ilçesinde, 31 Temmuz'da aşırı yağışlar sonrası selin vurduğu Esenyamaç Mahallesi'nde evleri hasar gören vatandaşlar için 40 konteyner kuruldu. Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, sel nedeniyle evleri yıkılan ve ilk etapta çadırlara yerleştirilen vatandaşların geçici bir süre burada barınacağını söyledi.

Başkale ilçesinde, 31 Temmuz'da selin vurduğu Esenyamaç Mahallesi'nde yapılan hasar tespit çalışmalarında, evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından konteynerler kuruldu. Vatandaşların geçici barınması için kurulan 40 konteyner; elektrik, su, kanalizasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ailelere teslim edilecek.

Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, "Sel nedeniyle ağır hasarlı ve yıkık evlerimiz vardı. Zarar gören evlere ilk etapta çadırlar verildi. Buranın kış şartları biraz erken başlıyor. 40 konteyner bırakıldı ve altyapısı tamamlandı. Selin ilk gününden bu yana bakanlarımız geldi, tüm devlet yetkilileri Esenyamaç'taydı. Esenyamaç bir gün bile yalnız bırakılmadı. Halkımız yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun. Konteynerler de geçici. Zaten kalıcı konutlar yapılana kadar insanlarımız şimdilik burada kalacaklar. Devletimize çok minnettarız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"dedi.

Mahalle sakini Suhyettin Uğur ise, selin ilk gününden itibaren devletin tüm kurumlarıyla kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Devletimize minnettarız. Esenyamaç bir gün bile boş kalmadı. Bakanlar, milletvekilleri vali bey ve kaymakam bey her gün bizim yanımızdaydı. Önce geçici olarak çadırlar verildi. Şimdi görüyorsunuz konteynerler geldi. Konteyner kent kuruldu. Evleri yıkılanlar ve hasar alanlar burada kalacak" diye konuştu.

Sel sularına kapıldıktan sonra son anda kurtarılan Kader Yurtseven de, kendilerine her türlü desteği veren devlet yetkilileri ve hayırseverlere teşekkür etti.

Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Son dakika haberleri | VAN'DA, SELİN VURDUĞU MAHALLEYE KONTEYNERLER KURULDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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