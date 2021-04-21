Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti

Bağcılar'da 3 katlı bir binanın giriş katında yangın meydana geldi. Yangına uykusunda yakalanan bir kişi, kaçmaya çalıştığı sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 208. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında, elektrik saatlerinden kaynaklanan bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde uyuyan M.A., dumanları fark ederek evden çıkmak için uzun süre uğraştı.

YANGINA UYKUSUNDA YAKALANDI

Evden çıkamayan M.A. dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından M.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı