Son dakika... Uşak'ta bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü öldü
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Son dakika... Uşak'ta bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü öldü

04.11.2020 02:49 | Son Güncelleme: 04.11.2020 03:44

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ın Ulubey ilçesinde boş bir evin bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde boş bir evin bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Etem Vural (19) yönetimindeki 64 NF 799 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Omurca köyünde boş bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vural'ın cenazesi Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika... Uşak'ta bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü öldü
Son dakika... Uşak'ta bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü öldü
Son dakika... Uşak'ta bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü öldü
Son dakika... Uşak'ta bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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