ÜNLÜ OYUNCU AYLA KARACA KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Yabancı Damat dizisindeki 'Eleni' rolüyle zihinlere kazınan 87 yaşındaki Ayla Karaca, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzun zamandır bakım evinde kaldığı bilinen Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'de Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Usta sanatçı Ayla Karaca (87) bir süredir tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yabancı Damat dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir'de yaşama gözlerini yumdu. Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi yarın saat 12: 00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı