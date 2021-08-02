Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı
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Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı Ümraniye'de iki cadde kesişme noktasında karşı karşıya gelen ticari minibüs ile servis minibüsü çarpıştı.

Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de iki cadde kesişme noktasında karşı karşıya gelen ticari minibüs ile servis minibüsü çarpıştı. Kazaya karışan servis minibüsü yan yattı. Servis minibüsünün ön camında oturan kişi, camdan fırlayıp yan yatan minibüsün altında kalarak can verirken, 6 kişi de yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Ümraniye Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi ile Acısu Caddesi kesişim noktasında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 LKM 119 plakalı içi yolcu dolu Citroen marka servis minibüsü ile 34 CYA 096 plakalı Ford marka ticari minibüs yol kesişim noktasında karşı karşıya gelerek çarpıştı. Ticari minibüsün çarptığı servis minibüsü kontrolden çıkarak devrilerek metrelerce sürüklendi. Servis minibüsünün ön koltuğundan dışarı fırlayan Eyüp Sönmez, devrilip yan yatan minibüsün altında kaldı. Minibüs altında kalan Sönmez'i çevredeki vatandaşlar sıkıştığı yerden çıkardı. İki araçta bulunan diğer 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüsün altında kalan Eyüp Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sönmez'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset torbasına alınarak götürüldü.

Yan yatan minibüsün altında kalan cenazeyi çıkaran vatandaşlardan Mehmet Kor, "Koştuk geldik. Araba yatmış cenaze altındaydı. Oradan çıkardık. Diğer aracın şoförü ile minibüsteki 5, 6 kişi yaralı. Sanki bomba patlamış gibi ses geldi" dedi.

Öte yandan 1 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı
Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı
Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı
Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı
Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı
Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı
Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı
Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı
Ümraniye'deki minibüs kazası kamerada: 1ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam

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