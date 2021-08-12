Son dakika haberi! Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri şehit mezarlarını ziyaret etti

Son dakika haber... Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri şehit mezarlarını ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri şehit mezarlarını ziyaret etti.

Merkez Camii imam hatibi Bilal Başer, Kur'an kursu öğrencileri ile ilçe de bulunan şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

"Şehitlik ahirette peygamberlikten sonraki en yüce makam." diyen Başer, "Camilerimizde öğrencilerimize dini bilgilerin yanı sıra vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhunu da anlatmamız gerekiyor. Bu nedenle ziyaret ettiğimiz şehitlerimize, Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban