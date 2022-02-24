Son dakika haberi... Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise... - Haberler
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Son dakika haberi... Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise...

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Oleh Lyashko, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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