Son dakika haberi... Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika