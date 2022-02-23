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Son dakika haberi... Ukrayna Güvenlik Konseyi ülke genelinde olağanüstü hal ilan etme kararı aldı

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Son dakika haberi... Ukrayna Güvenlik Konseyi ülke genelinde olağanüstü hal ilan etme kararı aldı

Son dakika habere göre Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç 30 günlük olağanüstü hal ilan etme kararı aldığını duyurdu.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç 30 günlük olağanüstü hal ilan etme kararı aldığını duyurdu.

Konsey Başkanı Oleksiy Danilov, yaptığı açıklamada, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç olağanüstü hal ilan edileceğini, kararın 2 gün içinde parlamento tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti.

Danilov, olağanüstü halin gerekirse 30 gün daha uzatılabileceğini belirterek Donetsk ve Lugansk bölgelerinde zaten 2014'ten beri olağanüstü hale benzer uygulamaların olduğunu hatırlattı.

AA / Talha Yavuz - Güncel

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