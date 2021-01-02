Tuzla'da apartmanda yangın: Bir itfaiye eri yaralı
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Tuzla'da apartmanda yangın: Bir itfaiye eri yaralı

02.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:00
Tuzla'da apartmanda yangın: Bir itfaiye eri yaralı

Tuzla'da bir apartmanın giriş katında yangın çıktı.

Tuzla'da bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Yangına müdahale sırasında meydana gelen doğal gaz patlamasında hafif yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. 

Olay, İstasyon Mahallesi Kalay Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir apartmanda giriş katındaki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama oluştu. Patlama esnasında İtfaiye eri Hasan Gökay yaralandı. Yaralanan Gökay sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye eri Gökay'ın durumu ise iyi olduğu öğrenildi. 

İtfaiye ekipleri yangın nedeniyle mahsur kalan bazı vatandaşları merdiven aracıyla kurtarırken patlama meydana geldiği binanın giriş kısmındaki çelik kapı hasar gördü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın ve patlamaya ilişkin ekiplerin incelemeleri sürüyor. 

Yangın esnasında olay yerinde bulunan Ali Sağlam, "AOlayın anında biz sesler duyduk, İtfaiye falan geldi. İki üç dakika geçmeden bir bomba patlar gibi bir ses geldi. Kendimizi zor attık, itfaiye yaralandı. Ambulans çağırdık. Yerde yatıyordu. Biz su falan verdik, sonra ambulans çağırdık" dedi

PATLAMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan bir vatandaş ise yangın esnasındaki patlamayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde panik anları esnasında bir patlama meydana geliyor. Patlamanın ardından bir vatandaş çığlık atmaya başlıyor. 


Tuzla'da apartmanda yangın: Bir itfaiye eri yaralı
Tuzla'da apartmanda yangın: Bir itfaiye eri yaralı
Tuzla'da apartmanda yangın: Bir itfaiye eri yaralı
Tuzla'da apartmanda yangın: Bir itfaiye eri yaralı
Tuzla'da apartmanda yangın: Bir itfaiye eri yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ALİ KEREM BENGİ

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