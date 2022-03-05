Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Vahdettin Köşkü'nde toplandı.
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Vahdettin Köşkü'nde toplandı.
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Vahdettin Köşkü'nde toplandı.
(Mustafa Biçer/İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel