Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı - Haberler

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Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Vahdettin Köşkü'nde toplandı.

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Vahdettin Köşkü'nde toplandı.

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Vahdettin Köşkü'nde toplandı.

(Mustafa Biçer/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Varlık Fonu, Türkiye, Politika, Güncel, Haberler

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