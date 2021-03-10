Son dakika haberi: Turgutlu'da haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı
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Son dakika haberi: Turgutlu'da haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı

10.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:00
Son dakika haberi: Turgutlu'da haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda arama kaydı bulunan 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCUYA 3 GÖZALTI

Öte yandan ilçe genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uygulamalarda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 20 gram metamfetamin ile yeşil reçeteyle satılan haplar bulundu.  


- Turgutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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