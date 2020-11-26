Son dakika haberi! Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

26.11.2020 06:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 06:58
Son dakika haberi! Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

Son dakika haber: Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 983'e yükseldi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 983'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 2 bin 983, toplam vaka sayısının ise 1084 yeni vaka ile 91 bin 307'ye ulaştığı kaydedildi. Bugüne dek iyileşenlerin sayısı ise 66 bin 459 oldu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti
Yonca Evcimik'in yeni şarkısının sözleri olay oldu! Tepki üstüne tepki yağdı
Yonca Evcimik'in yeni şarkısının sözleri olay oldu! Tepki üstüne tepki yağdı

Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı önlemlerin hafifletilmesi durumunda Kovid-19 vaka sayılarının yeni bir zirve yapacağı uyarısında bulundu.

Toplu ve kişisel korunma önlemlerine mutlaka riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Sağlık Bakanı, şu ana kadar Tunusluların yalnızca yüzde 12'sinin virüse yakalandığının altını çizdi.

Mehdi, ülkesinin dünya piyasalarından ücret ödemeksizin aşı temini için çaba göstereceğini, hedeflerinin ülke nüfusunun en az yüzde 20'sinin aşılanması olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Bakan Koca: '(Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız'
Son dakika haberi: Bakan Koca: "(Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız"
ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Yoğun bakımdaki hastaları görseniz 3 yerine 5 maske takarsınız'
ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yoğun bakımdaki hastaları görseniz 3 yerine 5 maske takarsınız"
Son dakika haber: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenip göreve dönen 2 doktor hastalıkla savaşmayı sürdürüyor
Son dakika haber: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenip göreve dönen 2 doktor hastalıkla savaşmayı sürdürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Deniz Seki Enes Batur Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Mert Günok Deniz Türüç Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 06:59:39. #1.15#
title