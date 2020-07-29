Son dakika haberi | TUNCELİ Kayıp Gülistan'ın avukatı konuştu
Son dakika habere göre Kayıp Gülistan'ın avukatı konuştuTunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, savcılığın baş şüpheli Z.A.'nın mevcutlu ifadesinin alınmasına karar verdiğini söyledi.
29.07.2020 18:38 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:58
Kayıp Gülistan'ın avukatı konuştu
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, savcılığın baş şüpheli Z.A.'nın mevcutlu ifadesinin alınmasına karar verdiğini söyledi.
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TUNCELİ, (DHA)
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Kaynak: DHA