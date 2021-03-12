Son dakika haberi! Tüfekle yaralama şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberi! Tüfekle yaralama şüphelisi yakalandı

12.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:17
Son dakika haberi! Tüfekle yaralama şüphelisi yakalandı

Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde 2 ay önce tüfekle yaralama olayına karışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 ay önce tüfekle yaralama olayına karışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

6 Ocak 2021 tarihinde Dededağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.K.(37), tartıştığı D.K'ya tüfekle ateş etmişti. Açılan ateş sonucu bacağına ve beline isabet eden saçmalarla yaralanan D.K. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

'Silahla yaralama ve tehdit' suçlarından aranan H.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakalandı. Yakalanan H.K, işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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