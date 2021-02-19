Son dakika haberi: Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu
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Son dakika haberi: Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu

19.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:06
Son dakika haberi: Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu

Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, evde av tüfeğiyle oynayan Ali K. (20) iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokununca uyuyan yeğeni Fatih K.'nın (7) ölümüne neden oldu.

GAZİANTEP'te, evde av tüfeğiyle oynayan Ali K. (20) iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokununca uyuyan yeğeni Fatih K.'nın (7) ölümüne neden oldu.  Ali. K. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Türktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ali K., sabah saatlerinde birlikte yaşadığı ağabeyinin evinde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı. Ali K., bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokununca tüfekten çıkan saçmalar odada uyuyan yeğeni Fatih K.'ye isabet etti. Silah sesiyle uyanan küçük çocuğun babası ve diğer aile fertleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük Fatih'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Fatih K.'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Polis ekipleri  Ali K.'yı gözaltına aldı. 


Son dakika haberi: Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu
Son dakika haberi: Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu
Son dakika haberi: Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu
Son dakika haberi: Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu
Son dakika haberi: Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu
Son dakika haberi: Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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